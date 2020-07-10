Asli kimliğinden uzak

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'ya müze statüsünü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada bugün kararını açıklaması bekleniyor. Anadolu Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey kaybetmeyeceğini belirterek, "Aksine daha fazla insan oraya gidebilir, ziyaret edebilir. Nasıl atalarımız oradaki Hristiyan ikonalarını muhafaza ettiyse bundan sonra da onlar muhafaza edilir" dedi. Kalın açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu.Ayasofya'nın da ibadete açılması yerli yahut yabancı turistlerin orayı ziyaret etmesine mani değil. Dolayısıyla dünya mirasından bir şey kaybetmesi söz konusu değil. Buranın tarihi tabii kilise olarak başlamış, cami olarak devam etmiş, sonra da müze olarak devam etmiş. Bu üç kimlik, Ayasofya'nın 3 hayatı içinde herhalde onun asli kimliğine en uzak olan müze statüsü. Yani bir mabet olarak kurulmuş, daha sonra camiye çevrilmiş ve 500 yıldan fazla bu şekilde devam etmiş. Cumhuriyetin ilk yıllarında da biliyorsunuz Ayasofya bir cami olarak, yani 34'e kadar, 23'ten 34'e kadar, hatta 20'yi esas alırsanız Meclisin kuruluşundan, zaten cami olarak faaliyet göstermiş. Dolayısıyla buranın ibadete açılması Ayasofya'nın tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan oraya gidebilir, ziyaret edebilir. Nasıl atalarımız oradaki Hristiyan ikonalarını muhafaza ettiyse bundan sonra da onlar muhafaza edilir. Ziyaretçilerin gene ziyaretine açılır. Bununla ilgili çalışmalar yapılır. Bunlar birbirini nakzeden durumlar değil.DANIŞTAY'ın Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması yönündeki aldığı kararı bugün açıklaması bekleniyor. Reuters Haber Ajansı ise ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Danıştay'ın Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde karar vermesinin beklendiğini duyurdu. Ajansa konuşan bir Türk yetkili, "Kararın Cuma günü açıklanmasını bekliyoruz" dedi. Aynı yetkili, kararın Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde olmasının beklendiğini de ifade etti. Reuters Haber Ajansı, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin de köşesinde konuya ilişkin olarak "Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği kararı verdi. Ayasofya'ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı" ifadelerini kullandığına da dikkat çekti. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'ya müze statüsünü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada geçtimiz günlerde kararını vermiş, ancak kararın açıklanmasını ileri tarihe bırakmıştı.