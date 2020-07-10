Ayasofya kararı sonrası ABD, Yunanistan, Rusya ve AB'den flaş açıklamalar geldi

İLK TEPKİ RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN GELDİ



Tarihe geçen son dakika kararı sonrası Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada, "Karar büyük ayrışmalara yol açabilir." denildi.

YUNANİSTAN'DAN SKANDAL SÖZLER



Yunanistan Kültür Bakanlığı "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" açıklamasında bulunurken Kültür Bakanı Lina Mendoni ise, "Erdoğan'ın bu milliyetçi davranışı, ülkesini 600 yıl geriye götürdü" dedi.

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YUNAN BAKAN AB'DEKİ BAKANLARI ARADI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya kararının dünya kültür mirasının yanı sıra UNESCO için de tahrik oluşturduğu hakkında AB'deki mevkidaşlarıma bilgi verdim" ifadelerini kullandı.





ABD'DEN AYASOFYA AÇIKLAMASI: HAYAL KIRIKLIĞI



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin yapılan açıklamada, Bakanlık Danıştay'ın Ayasofya kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.



Açıklamanın devamında, "Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

POMPEO'DAN KÜSTAH ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze statüsünün devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihiyle dini ifade ile sanatsal ve teknik dahiliğe bir örnek teşkil ettiğini belirten Pompeo, Ayasofya'nın müze statüsünün, tüm dünyadan insanların bu yapıya erişimini sağladığını kaydetti.



DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'YE AYASOFYA CEVABI

ABD'den gelen çağrıya ilk yanıtı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy verdi. Aksoy, "Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur" dedi.

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"TEPKİLERİ HAYRETLE KARŞILIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'nın statüsüne yönelik yaptığı açıklamayı hayretle karşıladıklarını belirterek, "Anayasa ve kanunlarımızla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümetimizce sessiz devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız.

"BU ÜSLUB KİMSENİN HADDİNE DEĞİL!"

Ayasofya'nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz. Bu vesileyle sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir" dedi.

"TÜRKİYE UNESCO YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILAMAKTADIR"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararıyla ilgili, "Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükleri karşılamaktadır." açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kıran, 1972 Dünya Mirası Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Türkiye'nin Ayasofya konusunda UNESCO'nun koyduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.

Kıran, paylaşımına sözleşmede yer alan ifadelere ilişkin İngilizce ve Türkçe olarak iki görsel ekledi.

"Dünya Mirası Sözleşmesi'nde bir miras alanının işlevinin değiştirilmesine engel bir durum söz konusu değildir." ifadesinin yer aldığı görselde sözleşmenin, kültür mirasına sahip olan ülkelere koruma ve teşhir konusunda görevler vermekle o ülkenin mülkiyet ve egemenlik haklarını ihlal etmediği belirtildi.

Görselde ayrıca "Sözleşme bir devletin ülkesinde bulunan kültürel varlık üzerinde egemenlik yetkisini kullanmasını sınırlamaz. Ayasofya'nın işlevinde yapılacak bir değişiklik Dünya Mirası Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelmez." ifadesi yer aldı.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL'İN AYASOFYA AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Danıştay'ın 1934 tarihli Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi kararını "üzücü" bulduklarını dile getirdi.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET CEVAP



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili Yunanistan ve Rusya'dan gelen tepkilere, "Bu konuda her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz" ifadeleriyle yanıt verdi.

"HERKESİ ALINAN KARARA SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM"



Herkesi karara saygılı olmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası alanda ortaya konulan her görüşü elbette anlayışla karşılaşırız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanacak olması ülkemizin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, başkenti, ezanı, dini, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı odur. Bu konuda her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz.

Hemen arkamda dev bir vakfiyename var. Bu bir Fatih Vakfiyenamesi'dir. Orada ne varsa bizim için asıldır. Tarihi ve hukuki haklarımıza sahip çıkma konusunda aynı anlayışı bekliyoruz. Bu 567 yıllık bir haktır. Şayet bugün inanç odaklı bir tartışma yapılacaksa bunun konusu Ayasofya değil, dünyanın dört bir yanında İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır" ifadelerini kullandı.