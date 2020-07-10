Bir aile daha evladına kavuştu

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbeti 311'inci gününü geride bırakırken, dün bir aile daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Oğlu 20 yaşında dağa kaçırılan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, dün düzenlenen törenle oğlu ile kucaklaştı. Mardin'den gelerek oturma eylemine katılan bedensel engelli babasının çağrısına kulak veren Ramazan Ertaş, 6 Temmuz'da Hakkari Aktütün'de silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olmuştu. 9 ay boyunca ailesinden ayrı olan Ertaş'ın tüm ihtiyaçları TSK tarafından karşılanırken, Ertaş, işlemleri sonrası dün Diyarbakır'da ailesiyle buluştu.Buluşmada Ramazan Ertaş, bedensel engelli babası Cemal Ertaş, ablaları Serap Başaran ve Medine Alkış ile kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, mutluluk gözyaşları döküldü.Gözyaşlarını tutamayan Cemal Ertaş, oğluna kavuştuğu için güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Ben oğluma kavuştum. İnşallah HDP önündeki diğer aileler de bir an önce evladına kavuşur" dedi.Ertaş ailesinin evlatlarına kavuşması evlat nöbetini sürdüren aileleri umutlandırdı. Annelerden Necibe Çifçi, evladına kavuşma umuduyla eyleme katıldığını söyledi.Oğlu Emrah için eyleme katılan anne Aynur Panay da "HDP dışında kimse benim oğlumu götürmedi. Oğlumu HDP'den istiyorum. Onu göndersinler" diyen Panay, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.Ramazan Ertaş'ın terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önündeki eyleme katılan ailelerden, çocuklarına kavuşanların sayısı 14 oldu. Ertaş, 6 Temmuz'da Hakkari Aktütün'de güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Silahlarıyla birlikte teslim olan Ertaş'ın ihtiyaçları Mehmetçik tarafından karşılanmıştı.