Demokrasi nöbeti hiç bitmeyecek

15 Temmuz Destanı'nın dördüncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak. TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına katılacak olan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Külliye'de ağırlayacak. Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'da Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.



3 BİN ETKİNLİK DÜZENLENECEK

İletişim Başkanlığı tarafından program ve faaliyetlerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma 2020 Yılı Etkinlikleri Strateji Belgesi" hazırlanarak tüm kurumlarla paylaşıldı. Geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında bin 500 program hayata geçirilirken, bu yıl sayı 3 bine ulaştı. Yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları bin 609, üniversiteler 521, STK'lar 108 olmak üzere toplam 2 bin 238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler şöyle:

Hazırlanan videolar ve diğer görsellern, 15 Temmuz haftası boyunca sosyal medya mecralarında, havalimanlarında, garlarda, THY'nin uçak içi ekranlarında yayımlanacak.



15 Temmuz özel tasarımı Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi'ne ve TCDD'ye ait Yüksek Hızlı Trenlere giydirilecek.

Kuleli Yerleşkesi duvarlarında video haritalama (video mapping) teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Türkiye'de ilk kez 200 drone ile ışık gösterisi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Zaferi Dijital Gösterim Merkezi Bursa, Çanakkale,Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da şehir meydanlarda vatandaşlarla buluşacak.







Fahir Atakoğlu'nun bestelediği "15 Temmuz Destanı Senfonisi"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile düzenlenecek konser ile ilk kez televziyon ve sosyal medyadan yayımlanacak. Şehitlerimizin kahramanlığını ve milletimizin mücadelesini anlatan "Yiğitler Destanı" isimli türkü yayımlanacak.

15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışmasının ödül töreni de bu yıl içinde gerçekleştirilecek. Şiir ve resim yarışmaları, sergiler. konserler ve film gösterimleri yapılacak.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Anti- Darbe Hekatonu, bu yıl da devam edecek. Hekoton ile demokratik işleyişe sekte vuran darbelerin sonuçlarının gözler önüne serilmesi ve askeri darbelere dair büyük veri oluşturulması hedeflenecek.



ULUSLARARASI ONLİNE PANELLER DÜZENLENECEK

İletişim Başkanlığı, uluslararası medya kuruluşlarının genel yayın yönetmeleri ile gazetecilerine 15 Temmuz ve FETÖ ile ilgili belgesel ve materyallerden oluşan kit gönderecek.

"15 Temmuz 15 Panel" başlıklı panel serisi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş İspanya, Guatemala ve Etiyopya'da video konferans ile gerçekleştirilecek. ABD, İngiltere ve seçilecek diğer ülkelerin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlanacak.

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