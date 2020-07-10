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İyileşen hasta sayısı 190 bin 390’a yükseldi

ANKARA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
İyileşen hasta sayısı 190 bin 390’a yükseldi
Türkiye'de dün test yapılan 50 bin 103 kişiden 1024'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 18 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 209 bin 962, toplam vefat sayısı ise 5 bin 300 oldu. 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390'a ulaştı. Yoğun bakım hasta sayısı 1179, entübe sayısı ise 399 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor" dedi.
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İyileşen hasta sayısı 190 bin 390’a yükseldi
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