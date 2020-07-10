Kahraman pilot faciayı önledi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca önceki gün kırsal alanda operasyona katılan askerler için, akşam saatlerinde bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Askerleri birliğe götürmek üzere hareket eden helikopterde saat 18.00 sıralarında teknik bir arıza meydana geldi. İçerisinde 3 mürettebat ile 7 personelin bulunduğu helikopter, ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptı. Helikopterin, sarp kayalıklar arasından akan 4 metre genişliğinde dere yatağına indiği, iniş sırasında helikopter pervanelerinin parçalandığı görüldü. Pilotun hava aracının gövdesini yarığa oturtarak, kırılan pervaneler nedeniyle helikopterin savrulmasını da böylece önlediği değerlendiriliyor. Askeri pilotun başarıyla gerçekleştirdiği zorunlu iniş sırasında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Kazanın ardından bölgeye Özel Harekât timleri sevk edildi.Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada mürettebatta herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği belirtilerek Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 Jandarma Özel Harekât (JÖH) timinin bölgeye intikal ettiği bilgisi paylaşıldı.