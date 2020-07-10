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Son dakika: 'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

'ta yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 13:47 Son Güncelleme: 10.7.2020 13:48 ABONE OL
Son dakika: Kars'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, İçişleri Bakanlığının "Asker Uğurlama" konulu genelgesiyle ilgili kararlar aldığı belirtildi.

Asker uğurlama etkinliklerinin sosyal mesafe kuralları ihlal edilerek gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşın katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine karar verilmiştir. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valiliğimiz ve bağlı kaymakamlıklarımızca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, ilgili askeri birliğe bildirilmesi kararlaştırılmıştır."

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Son dakika: Kars'ta asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
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