Bahçeli’den Başkan Erdoğan'a "Ayasofya" teşekkürü: Tertemiz alınların secdeyle buluşacak

Bahçeli, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ne, elbette Danıştay 10.Dairesi'ne teşekkür etti.

Bahçeli dün yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:



DANIŞTAY MUAZZEM KARARA İMZA ATTI

"Ayasofya Cami'si Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi İstanbul'un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedidir. Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'de müzeye dönüştürülmesini müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir.



Nihayetinde Danıştay 10.Dairesi muazzam bir karara imza atarak Ayasofya Camisi'ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmiştir.

Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Cami'si Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır.Milliyetçi Hareket Partisi Danıştay 10.Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir.



Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur."



MİLLETİN HAKLI VE MEŞRU BEKLENTİSİYDİ

"Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır.

Nitekim bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir.

İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur.



Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ne, elbette Danıştay 10.Dairesi'nin değerli hukuk insanlarına yürekten teşekkür ediyorum.



Ayasofya Camisi'nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."





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