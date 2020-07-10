Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

İLÇELERDE YEŞİL ALAN MİKTARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre, İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin uzağında. Ancak Millet bahçeleri bu farkı hızla kapatıyor. İstanbul'daki bazı belediyelerin kendi açıklamalarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı metrekare olarak şöyle: Şişli: 3.9, Kadıköy: 2.8, Beyoğlu: 3.2, Bakırköy: 10, Üsküdar: 8.2, Beşiktaş: 10, Sarıyer: 10, Fatih: 6.8, Sultangazi: 5, Üsküdar: 8.2, Beylikdüzü: 9, Esenler ve Zeytinburnu: 1.