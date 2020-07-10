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Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

Dünya şehirleriyle ilgili istatistiksel raporlar yayınlayan World Cities Culture'ın son raporunda , sahip olduğu yüzde 2.2'lik oranıyla göze çarpıyordu. Başkan 'ın talimatı ile başlatılan Millet Bahçeleri ve ağaç dikme kampanyalarıyla hızla bu rakamlar yukarıya çekilirken bu hamlelerin hedef noktası ile dünya kentlerinin ortalamasının üzerine çıkmak. Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç'in başkenti Oslo, park ve bahçeleriyle öne çıkan 'te yeşil alan oranı yüzde 9,5. Avrupa kentlerinin yanı sıra geniş yeşil alanlara sahip olan Singapur, Sidney, , Seul gibi Asya ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 11:11 Son Güncelleme: 10.7.2020 11:15 ABONE OL
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!

İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 7.57 METREKARE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 'da kişi başına 7.57 ila 8.41 metrekare arasında düşüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN YEŞİL ALANI ARTTIRMA KONUSUNDA KARARLI DAVRANDI VE 2 ÖNEMLİ HAMLEYİ HAYATA GEÇİRDİ

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

Türkiye'de yeşil alanları arttırma ve kişi başına düşen yeşil alanların rakam ve oranını yukarıya çekme amacıyla ülke genelinde millet bahçeleri ve ağaç dikme kampanyaları başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçeleri açıklandığı günden bu yana birbiri ardına tamamlanarak açıldı.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

23 MİLLET BAHÇESİ AÇILDI

Bugüne kadar çoğu Başkan 'ın katılımıyla olmak züere 23 millet bahçesi açılışı gerçekleşti.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

TOPLAM 207 MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK

Projenin devam ettiği birçok ilde halen yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen millet bahçeleri var. Tamamlandığında Türkiye'nin yeni 207 millet bahçesi olacak.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 15 METREKAREYİ AŞACAK

Millet Bahçelerinin tamamlandığı gün 207 yeni ile birlikte Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareyi aşacak.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

BAŞKAN ERDOĞAN: İSTANBUL'DA 9 MİLLET BAHÇEMİZ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açılışta millet bahçeleriyle ilgili şunları kaydetti;

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ

Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

DÜNYAYA ÖRNEK DEV PARK VE BAHÇELER

Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan devasa park ve bahçeleri seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edecek.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet behçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Son açtıklarımızla birlikte 23 millet bahçesine ulaşıyoruz.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

2023 YILINDA 81 İLDE OLACAK

2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

İSTANBUL'DA 9 BÜYÜK YEŞİL ALAN

'da açılan 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

Yeni açılan bahçelerle 'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıktı.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

İLÇELERDE YEŞİL ALAN MİKTARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre, 'da kişi başına düşen miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin uzağında. Ancak Millet bahçeleri bu farkı hızla kapatıyor. İstanbul'daki bazı belediyelerin kendi açıklamalarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı metrekare olarak şöyle: Şişli: 3.9, Kadıköy: 2.8, Beyoğlu: 3.2, Bakırköy: 10, Üsküdar: 8.2, Beşiktaş: 10, Sarıyer: 10, Fatih: 6.8, Sultangazi: 5, Üsküdar: 8.2, Beylikdüzü: 9, Esenler ve Zeytinburnu: 1.

Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
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Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak
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