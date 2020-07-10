Millet bahçeleri bittiğinde kişi başına düşen yeşil alanda tarihi değişim yaşanacak

Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!
İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 7.57 METREKARE
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre İstanbul'da kişi başına 7.57 ila 8.41 metrekare arasında yeşil alan düşüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN YEŞİL ALANI ARTTIRMA KONUSUNDA KARARLI DAVRANDI VE 2 ÖNEMLİ HAMLEYİ HAYATA GEÇİRDİ
Türkiye'de yeşil alanları arttırma ve kişi başına düşen yeşil alanların rakam ve oranını yukarıya çekme amacıyla ülke genelinde millet bahçeleri ve ağaç dikme kampanyaları başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçeleri açıklandığı günden bu yana birbiri ardına tamamlanarak açıldı.
23 MİLLET BAHÇESİ AÇILDI
Bugüne kadar çoğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla olmak züere 23 millet bahçesi açılışı gerçekleşti.
TOPLAM 207 MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK
Projenin devam ettiği birçok ilde halen yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen millet bahçeleri var. Tamamlandığında Türkiye'nin yeni 207 millet bahçesi olacak.
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 15 METREKAREYİ AŞACAK
Millet Bahçelerinin tamamlandığı gün 207 yeni yeşil alan ile birlikte Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareyi aşacak.
BAŞKAN ERDOĞAN: İSTANBUL'DA 9 MİLLET BAHÇEMİZ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açılışta millet bahçeleriyle ilgili şunları kaydetti;
81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ
Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.
DÜNYAYA ÖRNEK DEV PARK VE BAHÇELER
Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan devasa park ve bahçeleri seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edecek.
Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet behçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Son açtıklarımızla birlikte 23 millet bahçesine ulaşıyoruz.
2023 YILINDA 81 İLDE OLACAK
2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.
İSTANBUL'DA 9 BÜYÜK YEŞİL ALAN
İstanbul'da açılan 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor.
Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.
Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.
Yeni açılan bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıktı.
İLÇELERDE YEŞİL ALAN MİKTARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre, İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin uzağında. Ancak Millet bahçeleri bu farkı hızla kapatıyor. İstanbul'daki bazı belediyelerin kendi açıklamalarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı metrekare olarak şöyle: Şişli: 3.9, Kadıköy: 2.8, Beyoğlu: 3.2, Bakırköy: 10, Üsküdar: 8.2, Beşiktaş: 10, Sarıyer: 10, Fatih: 6.8, Sultangazi: 5, Üsküdar: 8.2, Beylikdüzü: 9, Esenler ve Zeytinburnu: 1.