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Son dakika: 26 hakim ve savcı irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi’nce flaş bir karar verildi. Fetullahçı Terör Örgütü () ile iktisat, irtibat ve münasebetleri bulunduğu belirlenen 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 10.7.2020 14:23 Son Güncelleme: 10.7.2020 14:36 ABONE OL
Son dakika: 26 hakim ve savcı FETÖ irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nce flaş bir karar verildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde haklarında FETÖ ile iktisat, irtibat ve münasebetleri konusunda kanaat verici deliller bulunan 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı.

Hakim-savcıların isimlerinin; etkin pişmanlık sonucu verilen ifadelerde, ByLock içeriklerinde, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişimde ve ankesörlü örgütsel ardışık aramalarda geçtiği öğrenildi.

SAVUNMALARININ ALINMASI KARARIYLA UZAKLAŞTIRILDILAR

Hakimler ve Savcılıar Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler göz önüne alınarak, savunmalarının alınması kararı ile birlikte HSK 2. Dairesi tarafından 2802 sayılı yasanın 77. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldıkları belirlendi.

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Son dakika: 26 hakim ve savcı FETÖ irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
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