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Son dakika: Bir terörist daha teslim oldu

: Terör örgütü ’da çözülme sürüyor. 1 örgüt mensubu sınır duvarını aşarak ’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 14:23 Son Güncelleme: 10.7.2020 14:27 ABONE OL
Son dakika: Bir terörist daha teslim oldu
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. 1 örgüt mensubu sınır duvarını aşarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR

Terör örgütünde çözülme devam ediyor; bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, bugün bir örgüt mensubu daha teslim oldu. Sınır duvarlarını aşarak Mardin'de teslim olan terörist ile birlikte son iki günde 6'ncı örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Son teslimle, ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de çözülmenin hızlanarak devam etmesi bekleniyor.

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Son dakika: Bir terörist daha teslim oldu
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