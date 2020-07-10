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Son dakika... 'da gözaltına alınan İYİ tutuklandı

'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli sözleri sosyal medya hesabından paylaşan İYİ (55), hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. 'da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren, tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 21:34 Son Güncelleme: 10.7.2020 21:42 ABONE OL
Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı

'da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren, tutuklandı.

Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı

Paylaşımlarıyla ilgili olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Özeren'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özeren tutuklandı.

Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı

Daha önce İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı
Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı
Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı
Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı
Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı
Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı
Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı
Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı
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Son dakika... Bursa'da gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı
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