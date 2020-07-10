Son dakika haberi: Hafta sonu yasak var mı? 11 12 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Konuya ilişkin henüz bir açıklama bulunmazken bu hafta sonu da herhangi bir kısıtlama uygulanması beklenmiyor…

BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR GELDİ!

Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı özellikle bugünlere öncelik risklere karşı birçok bakanlıkla iş birliği içerisindedir. Kovid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde kurallara uymadığı için 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.

Bu yaptırımlar devam etmektedir. Kabul edelim ki mücadlenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehavete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız bin seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep. vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler Sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.