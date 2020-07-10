Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya mesajı

Son dakika haberi... Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi:

"Bekleyin Gençler!!!

Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!"#AyasofyaCamii pic.twitter.com/Yl5nCsuKcV