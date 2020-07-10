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haberi | Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

haberi... 10. Dairesi, 'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını bugün açıklayacak. Karar öncesi Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 14:15 Son Güncelleme: 10.7.2020 14:27 ABONE OL
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya mesajı

Son dakika haberi... Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Söz konusu karar öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya mesajı
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