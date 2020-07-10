Danıştay'dan SON DAKİKA Ayasofya kararı saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Ayasofya kararı sonrası ibadete açılacak mı, cami olacak mı?

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Danıştay'dan kararı saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Ayasofya kararı sonrası ibadete açılacak mı, cami olacak mı?

Tüm 'nin uzun süredir gündeminde kalan konuda sona gelindi. Bugün Danıştay kararı açıklanacak. 'in 'u fethetmesi ile beraber camiye çevrilen bu tarihi yapı ardından 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı sonrası müzeye çevrilmişti. Bugün ise yapının akıbeti belli olacak. Peki; Ayasofya ibadete açılacak mı, cami oldu mu? İşte Danıştay son dakika Ayasofya kararı…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:43 Son Güncelleme: 10.7.2020 11:00 ABONE OL
Son dakika haberler… Ayasofya ibadete açılacak mı, cami oldu mu? Danıştay Ayasofya kararı için bugün tarihi gün…

haberler… Milyonların gözü bugün açıklanacak olan Danıştay'da görüşülen kararına çevrildi. 1934 yılından bu yana müze olarak kullanılan tarihi yapının camiye çevrilmesi ve ibadete açılması fikri büyük yankı uyandırmış ve konuya ilişkin birçok farklı görüş ortaya atılmıştı. Bugün ise Danıştay 10. Dairesi'nin davayı karara bağlayarak kamuoyuna duyurması bekleniyor. Peki, Ayasofya ibadete açılacak mı, cami olacak mı? İşte Danıştay'dan gelen son dakika Ayasofya kararı…

AYASOFYA CAMİ OLDU MU, İBADETE AÇILACAK MI? İŞTE SON DURUM!

Uzunca bir süredir 'nin gündeminden düşmeyen Ayasofya'nın camiye çevrilmesi davası bugün sonuçlanıyor. 'in fethinin ardından camiye çevrilen ancak 1934 yılında ise müze olarak hizmete sunulan 'un simgesi tarihi yapının yeniden camiye dönüştürülerek ibadete açılması ile ilgili davanın sonucu için nefesler tutuldu…

Son dakika haberler… Ayasofya ibadete açılacak mı, cami oldu mu? Danıştay Ayasofya kararı için bugün tarihi gün…

AYASOFYA KARARI AÇIKLANDI MI?

Son Dakika: Ayasofya için tarihi gün! Danıştay'ın Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? | Video

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016 yılında ikinci kez Danıştay'a dava açmış, 'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü. Danıştay 10. Dairesi'nin bugün bu davayı karara bağlaması bekleniyor.Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi konu ile ilgili köşesinde şu açıklamaları yaptı:

Son dakika haberler… Ayasofya ibadete açılacak mı, cami oldu mu? Danıştay Ayasofya kararı için bugün tarihi gün…

"Sosyal medyada Danıştay'ın ''nın cami olarak açılmasına karar verdiğine' dair haberler üzerine bir araştırma yaptım. Danıştay'ın kararının 10 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ancak Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği karar verdi. Ayasofya'ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor."

Danıştay 10. Daire'nin Ayasofya'nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı öngörülüyor. Bugün verilecek karar ile beraber tüm için tarihi bir olması bekleniyor.

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Danıştay'dan SON DAKİKA Ayasofya kararı saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Ayasofya kararı sonrası ibadete açılacak mı, cami olacak mı?
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