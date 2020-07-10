Danıştay'dan SON DAKİKA Ayasofya kararı saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Ayasofya kararı sonrası ibadete açılacak mı, cami olacak mı?

Son dakika haberler… Milyonların gözü bugün açıklanacak olan Danıştay'da görüşülen Ayasofya kararına çevrildi. 1934 yılından bu yana müze olarak kullanılan tarihi yapının camiye çevrilmesi ve ibadete açılması fikri büyük yankı uyandırmış ve konuya ilişkin birçok farklı görüş ortaya atılmıştı. Bugün ise Danıştay 10. Dairesi'nin davayı karara bağlayarak kamuoyuna duyurması bekleniyor. Peki, Ayasofya ibadete açılacak mı, cami olacak mı? İşte Danıştay'dan gelen son dakika Ayasofya kararı…

AYASOFYA CAMİ OLDU MU, İBADETE AÇILACAK MI? İŞTE SON DURUM!

Uzunca bir süredir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Ayasofya'nın camiye çevrilmesi davası bugün sonuçlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in fethinin ardından camiye çevrilen ancak 1934 yılında ise müze olarak hizmete sunulan İstanbul'un simgesi tarihi yapının yeniden camiye dönüştürülerek ibadete açılması ile ilgili davanın sonucu için nefesler tutuldu…