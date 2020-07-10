Son dakika | MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Pençe' harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ,"Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." dedi.