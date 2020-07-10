Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'da bir kargo şubesinde yapılan aramada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:08 ABONE OL
Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesinde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, bir valizin taban kısmıyla astarı arasına gizlenmiş 12 paket halinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.İ. ile B.B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA