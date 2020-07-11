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Bahçeli’den Erdoğan’a teşekkür

ANKARA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Bahçeli’den Erdoğan’a teşekkür
MHP lideri Devlet Bahçeli karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: " MHP Danıştay 10.Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasında açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ne, Danıştay 10.Dairesi'ne yürekten teşekkür ediyorum."
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Bahçeli’den Erdoğan’a teşekkür
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