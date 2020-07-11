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’li başkan inat etti memur iş bıraktı

ERTAN GÜRCANER
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
CHP’li başkan inat etti memur iş bıraktı
İzmir'de, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyede çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Yerel- Sen Sendikası ile geçtiğimiz yıl davul zurna eşliğinde imzaladığı sosyal denge tazminatını tek taraflı olarak feshetti. Yaşanan şok gelişmenin ardından memurların maaşlarında aylık 1900 liraya varan kesintiye gidildi. 145 gündür haklarını geri alabilmek için belediye önünde eylem yapan sendika, Başkan Arda geri adım atmayınca 1 günlük iş bırakma eylemine gitti. Memurların iş bırakması belediyede çalışmaların aksamasına neden oldu.
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CHP’li başkan inat etti memur iş bıraktı
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