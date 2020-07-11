Gaziler için yaralar onur nişanesi

IBB'nin AKOM binası önünde askerlerin açtığı ateşle kalbinin milim üzerinden vurulan gazi Musa İlhan, 4 yıldır o kurşunla yaşıyor. İlhan "Kalbimin üzerine yatamıyorum ama kurşun benim onur nişanem. Geçtiğimiz aylarda darbe iması yapanlar oldu. Hâlâ ders almamışlar. Bunlar akıllarını peynir ekmekle mi yediler? Onlar 15 Temmuz'u görmemişler. Bizler dimdik ayaktayız" dedi.

SOL KOLUNU KAYBETTİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmek için giden FETÖ'cüleri durdurmak için evinden çıkarak TEM otoyolu Orhanlı Gişeler'e kadar giden gazi Üzeyir Civan sol kolunu tamamen kaybetti. Gazi Üzeyir Civan, "Gerekirse diğer kolum da feda olsun. Hiç pişman olmadım, asla da olmayacağım. Annem, vurulduğumda 88 yaşındaydı. Beni öyle görünce ağlardı. Ama olsun her türlü işi yapıyorum şükürler olsun" dedi. İBB binasının önünde helikopterden açılan ateşle kafasından vurulan gazi Sebahattin Çelik ise 26 ameliyat geçirdi. Çelik "Yine olsa yine dışarı çıkarım" diyor.