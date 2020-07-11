Kadınlarımız darbeciye karşı birer Nene Hatun’a dönüştü

FETÖ'nün 15 Temmuz'da bombaladığı Meclis'te iki oğlu ve eşi ile birlikte darbeci alçaklara direnen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, destan gecesinin 4'üncü yıldönümünde duygularını SABAH'a anlattı:

O gece FETÖ karşısında önce milleti buldu. Demokrasimize kasteden bu darbe girişiminin ne olduğunu çok erken bir anda idrak eden milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 81 ilimizin sokaklarında, meydanlarında bir araya geldi. Terör örgütü mensupları başarısızlığa uğradıklarını anladıklarında da hedef gözetmeksizin şiddete ve teröre başvurdular,

KURTULUŞ SAVAŞI RUHU HALA YAŞIYOR

O gece kadınlarımız genlerinden gelen Nene Hatun ruhuyla ilk saatlerde sokağa çıkarak hem evdekileri hem de halkımızı cesaretlendirdi. Çakısıyla tankı durdurmaya çalışan annelerimizden askerlerimize nasihat eden kadınlarımıza, bu darbenin önlenmesinde kadınlarımızın rolü ve etkisinin çok olduğunu ve ön saflarda olduğunu düşünüyorum. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunun yaşadığını gördük.

Eşim ve oğullarım ile bir yandan hiddet ve isyan duyguları yaşıyor, diğer yandan da bir sekine, bir huzur ortamı içinde sanki sürecin içinde akıp gidiyorduk. Mermi, helikopter, uçak ve tank sesleri arasında TBMM'ye gittik. Acılarımıza rağmen Allah bu devleti korudu, liderini korudu ve hainlerin oyununu bozdu.