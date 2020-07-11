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Cuma hutbesinde ‘’ vurgusu: Milletimiz vatana, ezana ve bayrağa sahip çıktı

ANKARA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Cuma hutbesinde ‘15 Temmuz’ vurgusu: Milletimiz vatana, ezana ve bayrağa sahip çıktı
"15 Temmuz ve Birlik Ruhu" başlıklı cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "15 Temmuz gecesi, Cenabıhakk'ın yardımıyla aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı" ifadesine yer verildi.
Hutbede, "İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz'da milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dini bir grup değil, bir fesat yuvasıdır" ifadeleri yer bulurken, "Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle yaşayalım. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için birlik ve beraberliğimizi koruyalım" denildi.
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Cuma hutbesinde ‘15 Temmuz’ vurgusu: Milletimiz vatana, ezana ve bayrağa sahip çıktı
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