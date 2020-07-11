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MSB duyurdu: ’ya ait uçağa 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı

'ndan yapılan açıklamada, “’ya ait uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı” denildi.

İHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 17:31 ABONE OL
MSB duyurdu: NATO’ya ait uçağa 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" bilgisini paylaştı.



Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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MSB duyurdu: NATO’ya ait uçağa 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı
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