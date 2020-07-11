Son dakika: Başkan Erdoğan'ın canlı yayın katılımıyla Türkiye'nin en yüksek köprüsü 'Beğendik Köprüsü' açıldı!

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açılışa canlı yayınla bağlanıdı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor

Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasından satır başları;

Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı kolaylaştırdık. Ve ekonomimize de katkıda bulunmuş olduk. Tamemen yerlü üretim olan köprü Türk mühendisler tarafından inşa edilmiştir.

Köprümüzün ve yollarımızın yapıldığı yer ülkemizin en zorlu coğrafyalarından biridir. Böyle bir coğrafyada yol yapmanın da köprü inşa etmenin de sıkıntısını en iyi projelendirip inşa edenler bilir. Mücadeleden kaçmak yerine tabiatın zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih ettik. Türkiye'nin karayol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi biz bu karayol uzunluğunu 27 bin 300 kilometreye uzattık. Bununla da kalmadık, böylece 72 kilometrelik bir yol ve güzergahında yer alan 165 metrelik Beğendik Köprümüz inşa edildi.

Şehir inşa edeceksen, şehir yapacaksan bu dünyada en büyük hüner inşa ve ihya ederek insanların kalbini kazanmaktır. Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Rabbim bize imkan verdiği sürece milletimize hizmet çıtasını artırarak sürdüreceğiz. Her iş gibi ülkeye ve millete hizmette nasip meselesidir.

Bu kadim topraklar binlerce yıldır insanları bağrında yaşatmış bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu topraklarda her kültürden insanın ortak bir hedefi vardır bu hedef hep birlikte güven, huzur refah içinde kardeşçe yaşamaktır. Millet olarak hepimizin yüreğinde yaşayan bu hedefi terör dahil her yolu deneyerek engellemeye çalıştılar. Terörle mücadeleden darbe girişimine kadar bu sınamaları Allah'a şükür birer birer başarıyla geride bırakıyoruz. Terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Ekonomimizde kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek büyümeye devam ettik.