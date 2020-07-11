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Son dakika: DSÖ Direktörü Hans Kluge: başardı

(DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den son dakika açıklamaları geldi. Hans Kluge, 'nin Koronavirüs ile mücadele noktasındaki başarısına dikkat çekerek "Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda" dedi.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 10:54 Son Güncelleme: 11.7.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika: DSÖ Direktörü Hans Kluge: Türkiye başardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda. Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kurallarından bir tanesi test yapılması. Türkiye bunu günde 20 bin testten 50 bin teste çıkarabilmiş durumda" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN KAYDETMİŞ OLDUĞU İLERLEMEYİ GÖSTERİYOR'

Türkiye'deki vaka sayılarıyla ilgili açıklama yapan Kluge, "Biz haziran ayının başında sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı zaman bir çıkış görmüştük ama daha sonra o da inişe geçip stabilize oldu. Benim burada bulunmam da zaten Türkiye'nin kaydetmiş olduğu ilerlemeyi, aşamayı en iyi şekilde gösteriyor diye düşünüyorum" dedi.

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Son dakika: DSÖ Direktörü Hans Kluge: Türkiye başardı
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