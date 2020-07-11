Son dakika haberler: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 11-12 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

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Son dakika haberler: Bugün var mı? 11-12 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

Corona virüse karşı alınan tedbirlerden pek çoğu gevşetilirken gündemin merak edilen konularından bir tanesi sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika haberleri oluyor. Salgının başlangıç tarihlerinden itibaren hafta sonları uygulanan yasak sebebiyle benzer bir durumun yaşanma ihtimali merak ediliyor. Peki, Bugün var mı? 11 12 Temmuz tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 11.7.2020 09:28 Son Güncelleme: 11.7.2020 09:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Hafta sonu yasak var mı? 11 12 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte hafta sonları uygulanan iptal edildi. Geçtiğimiz haftalarda YKS ve LGS günlerinde kısmı kısıtlama uygulamasına karar verilirken salgındaki son duruma bağlı olarak kısıtlama kararının tekrar gündeme gelme ihtimali merak ediliyor. Bu hafta sonu yasak var mı? 11 12 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika haberinin ayrıntıları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?

Bilindiği üzere bir süre uygulanan bu kısıtlamalar normalleşme adımları ile beraber kaldırılmış yalnızca sınav günlerindeki yoğunluğu önlemek amacıyla yapılmıştı…

Son dakika haberi: Hafta sonu yasak var mı? 11 12 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Konuya ilişkin henüz bir açıklama bulunmazken bu hafta sonu da herhangi bir kısıtlama uygulanması beklenmiyor…

BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR GELDİ!

Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı özellikle bugünlere öncelik risklere karşı birçok bakanlıkla iş birliği içerisindedir. Kovid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde kurallara uymadığı için 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.

Bu yaptırımlar devam etmektedir. Kabul edelim ki mücadlenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehavete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız bin seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep. vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler Sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.

Son dakika haberi: Hafta sonu yasak var mı? 11 12 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Son dakika haberler: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 11-12 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?
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