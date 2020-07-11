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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması

Son dakika açıklamasına göre İletişim Başkanı , "Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması, dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 15:44 ABONE OL
Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması

İletişim Başkanı Altun, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Altun, İngilizce yaptığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya Camisi'ni 86 yılın ardından yeniden ibadete açan kararnameyi imzaladığını anımsatarak, şunları söyledi: "Bu karar, dünyadaki bütün Müslümanların, çok büyük bir tarih ve anlam barındıran Ayasofya'da ibadet edebilmesini sağlayacak. Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camisi ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya'yı da ziyaret edebilecekler.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması, dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Van'daki Akdamar Kilisesi'ni ve Edirne'deki Büyük Sinagog'u onararak tarihimizin sembolleri arasına katmıştır. Kültürel mirasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz."

Ayasofya özlemi bitti

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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması
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