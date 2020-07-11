YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı

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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ile 2020 YKS üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite sınavı kapsamında 2020 sonuçları için heyecan dorukta! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylar, 'den gelecek olan 'YKS sınav sonuçları açıklandı' açıklamasına kilitlendi. Zira, adayların tercihler sırasında kullanacakları puan, üniversite sınavı sonuçları ile belli olacak. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken YKS sonuçları açıklanma tarihi de de duyuruldu. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi ve ÖSYM sorgulama sayfası...

Giriş Tarihi: 11.7.2020 07:12 Son Güncelleme: 11.7.2020 07:12 ABONE OL
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları sorgulama!

Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrencilerin katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz haftalar içerisinde yapıldı. Adaylar, sınavın ardından 2020 sonuçları için beklemeye koyuldu. Temmuz ayının ortalarına yaklaşılırken de 'nin daha önce belirttiği üniversite sınavı sonuç tarihi için heyecan kat sayısı giderek artıyor. Öyle ki, öğrencilerin üniversiteye girmeye hak kazanıp kazanmadıkları YKS sınav sonuçları neticesinde belli olacak.

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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber 'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı;

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları sorgulama!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları sorgulama!

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI! TYT, AYT, YDT YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ! (TYT, AYT, YDT)

YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS AYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YDT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları sorgulama!

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları sorgulama!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. , tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları sorgulama!
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YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı
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