Yunanistan’ın geçit vermedi! Türk ekipleri kurtardı..

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca 22'si geri itilen, 38'i ise 2 ayrı can salıyla denize bırakılan toplam 60 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri geçen perşembe günü, Marmaris Bozburun açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğunu öğrendi. Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği öğrenilen lastik bottaki 22 göçmen, kurtarıldı. Aynı gün Yunan unsurlarınca 2 ayrı can salıyla denize bırakılan toplam 38 göçmen daha kurtarıldı. Her iki operasyonda kurtarılan toplam 60 göçmen, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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