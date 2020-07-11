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Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı

Eda IŞIK Eda IŞIK
ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı

Danıştay kararına siyasilerden olumlu tepkiler geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Tarihi bir olay.
Ayasofya bizim, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ:
Danıştay'ın Ayasofya kararı ile Türkiye; egemen, bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Fatih Sultan Mehmet Hanın manevi emaneti, fethin sembolü, İslam'ın bu topraklardaki ebedi mührü Ayasofya Camii asli kimliğiyle yeniden buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
Ayasofya'nın cami olarak ibadete tekrar açılması, Türkiye'de büyük bir kesimin her daim dualarında olmuştur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli:
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tarihi güne katkı sunan herkesten Allah razı olsun.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:
Türkiye egemen bir devlettir.
Mahkeme kararını vermiştir.
Çok mutluyuz. Tüm İslam alemine hayırlı olsun.

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Zincirler kırıldı Ayasofya açıldı
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