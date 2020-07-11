Danıştay kararına siyasilerden olumlu tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Tarihi bir olay.

Ayasofya bizim, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır.



TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ:

Danıştay'ın Ayasofya kararı ile Türkiye; egemen, bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Fatih Sultan Mehmet Hanın manevi emaneti, fethin sembolü, İslam'ın bu topraklardaki ebedi mührü Ayasofya Camii asli kimliğiyle yeniden buluştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

Ayasofya'nın cami olarak ibadete tekrar açılması, Türkiye'de büyük bir kesimin her daim dualarında olmuştur.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli:

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tarihi güne katkı sunan herkesten Allah razı olsun.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:

Türkiye egemen bir devlettir.

Mahkeme kararını vermiştir.

Çok mutluyuz. Tüm İslam alemine hayırlı olsun.