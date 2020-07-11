Danıştay kararına siyasilerden olumlu tepkiler geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Tarihi bir olay.
Ayasofya bizim, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ:
Danıştay'ın Ayasofya kararı ile Türkiye; egemen, bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Fatih Sultan Mehmet Hanın manevi emaneti, fethin sembolü, İslam'ın bu topraklardaki ebedi mührü Ayasofya Camii asli kimliğiyle yeniden buluştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
Ayasofya'nın cami olarak ibadete tekrar açılması, Türkiye'de büyük bir kesimin her daim dualarında olmuştur.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli:
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tarihi güne katkı sunan herkesten Allah razı olsun.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:
Türkiye egemen bir devlettir.
Mahkeme kararını vermiştir.
Çok mutluyuz. Tüm İslam alemine hayırlı olsun.