81 ilde şükür duası

AK Parti Gençlik Kolları, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla 81 ilde sabah namazını müteakip şükür duası programı düzenledi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş Fatih Camisi'nde kıldığı namazın ardından yaptığı açıklamada "100 yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı vardı. Süreç boyunca 'işte olmaz, öyleydi, böyleydi' gibi açıklamalar yapıldı. Ama meseleye son nokta koyulmuş oldu. İnşallah 24 Temmuz'dan sonra Ayasofya Camisi'nin kubbelerinden yükselecek olan tüm manayla hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak" dedi. AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri de Hacı Bayram Camisi'nde biraraya gelerek şükür namazı kıldı. İzmir'de ise 30 ilçede şükür namazı kılındı.Sözcüsü İbrahim Kalın, "Asıl soru Ayasofya'nın neden 1934'te müzeye çevrilmiş olması. Cumhuriyet 1923'te kuruldu. Atatürk bile 11 sene bekledi. Bu konu tarihi bir perspektiften araştırılmalı" dedi.Başkanı Fahrettin Altun, İngilizce tweet'inde"Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması, dini özgürlükler açısından bir zaferdir, kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.