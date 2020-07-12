Asırlık çınar Kıymet öğretmen vefat etti

Balıkesır'ınGönen ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Kıymet Gazez vefat etti. 1915'te Gönen'de dünyaya gelen ve 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapıp emekli olduktan sonra memleketinde ikamet etmeye devam eden Gazez, ömründe bir padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü. 100 yaşını aşmasından dolayı İçişleri Bakanlığı'nca kendisine geçtiğimiz yıllarda hediye takdim edilen Gazez, Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Gazez'in cenazesine Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı İbrahim Palaz da katıldı. Gazez'in vasiyeti üzerine tabutuna Türk bayrağı örtülürken, baş hizasına da papatyalardan yapılmış bir çiçek buketi yerleştirildi. İHA