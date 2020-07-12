Ayasofya davasının 86 yıllık tarihi... "Bütün iktidarların rüyasıydı, Erdoğan'la gerçek oldu"

ŞİİRLER, MAKALELER, KİTAPLAR YAZILDI

- O dönemde neler yazıldı Ayasofya ile ilgili?

Nazım Hikmet'in 857 şiiri. 1921 yılında yazılmıştır. Ama Ayasofya konusu açıldığında hatırlatılan bir şiirdir.

Necip Fazıl Kısakürek, "Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphe edenler, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe eder" demiş ve her zaman bu konuyu gençlerin önünde dile getirmiştir.

Nihal Atsız "Dünyaya bir daha gelseniz, ne olmak isterdiniz?" diye sorulsa "Ayasofya'ya imam olmak isterdim" demiştir.

Büyük hocamız Halil İnalcık, "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı" cümlesiyle konunun milli bir mesele olduğunu belirtmiştir.

Peyami Safa Ayasofya'nın açılması yönünde etkili yazılar kaleme almıştır.