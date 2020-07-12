Çelik: Karardan hoşlanmayanların kültürel ve hukuki bir gerekçesi yoktur

AK Parti milletvekili ve parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Ayasofya kararı sonrasında gelişen batı ve içerideki batı destekçisi tepkilerle ilgili açıklama geldi. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"MİLLETİMİZ SEVİNDİĞİ İÇİN BİLE SEVİNEMİYORLAR"

Bu topraklarda yaşadığı, bu milletin özlemlerine şahit olduğu halde, Ayasofya açıldığı için yabancı devletlerin ne kötülükler planlayacağını sayıp dökmekle uğraşanlar gerçekten ağır bir kimlik krizi yaşıyor. Milletimiz sevindiği için sevinebilseler keşke.

Üstelik Türkiye dünya mirasını korumada ve başka dinlerin ibadet mekanlarına saygı göstermede en alnı açık ülke olduğu halde bunu yapıyorlar.