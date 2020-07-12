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Gri listedeki terörist Erzurum’da öldürüldü

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Gri listedeki terörist Erzurum’da öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca bir AK-47 kalaşnikof tüfeği, bir tabanca, iki el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
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Gri listedeki terörist Erzurum’da öldürüldü
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