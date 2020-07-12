‘Hür ve bağımsız Türkiye’nin başkaldırış sembolü oldu’

Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması kararı Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşa sevinç ve gururu bir arada yaşattı. SABAH muhabirleri kararın sokaktaki yansımalarını gözlemlemek için halkın nabzını tuttu.Çok sevindim. Ayasofya'nın cami vasfının iade edilmesi, benim için ibadethane olarak kullanımdan çok hür ve bağımsız Türkiye'nin başkaldırışının sembolü olması bakımından ayrı önem taşıyor. Çünkü Ayasofya fethin sembolüdür.Olması gereken buydu. İbadete açılması çok normal. Anormal olan ise yıllardır müzeye olmasıydı.Danıştay, milletçearzu ettiğimiz bir karar verdi. AyasofyaFatih Sultan Mehmet Han'ın mirasıdır. Müzeolarak kalması içimizi acıtıyordu. ÖzellikleYunanistan başta olmak üzere yabancı devletlerinAyasofya ile ilgili ahkâm kesmesi kanımızadokunuyordu. Şimdi hak yerini buldu.Ayasofya'nınmüze olarak kalmasını başta Yunanistan veHıristiyan alemi şiddetle istiyor. Çünkü hazmedemiyorlar.Oysaki Müslümanlar dünyanınbirçok yerinde başta Kudüs olmak üzerezulüm altında. Oradaki Müslümanlara yapılanlarases çıkarmayanlar konu Ayasofyaolunca aslan kesiliyor. HalbukiAyasofya Fatih SultanMehmet'in kılıçhakkıdır.İstanbul'unfethiyle birlikte Türk malı olmuştur.Danıştay'ın kararını doğru ve yerinde buluyorum.Cumhurbaşkanımızı bu kararın arkasındadurdukları için kutluyorum.86 yıl sonraTürkiye'de güçlü bir lider çıkıp Ayasofya'yıaçacağım dediğinde, hem içeride hem dışarıdakibazı kesimler, 'açamazsınız' dedi. Amasayın Cumhurbaşkanımız açtı. Ezan seslerinitüm dünya dinleyecek. İstanbul'a gittiğimdeşükür namazı kılacağım. Bize bu gurur vesevinci yaşatan devletimize teşekkürler.Tüm İslam aleminin hasreti sona erdi.Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.Ayasofya atalarımızın mirasıdır. Fethin sembolüolan Ayasofya'nın camiye dönüşmekararı beni mutlu etti. Bu miras bundan böylehak ettiği değerle gelecek nesillere aktarılacak.Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.Fatih Sultan Mehmed'invasiyeti ortada. Ülkemizin hükümranlık hakkınıkullanarak Ayasofya'yı ibadete açmasınıson derece olumlu buluyorum.Ayasofya fethinsembolüdür. Tekrar ibadete açılmasıbizi mutlu etti. 'İslam başka dinlere hoşgörülüdeğil' diye yanlış anlaşılmasın.Tarih bilinciolan herkes buranın cami olması gerektiğinibilir.Fatih SultanMehmet'in emaneti yeniden açılmış oldu.YıllardırAyasofya'nın ibadete açılmasının hayalinikuruyorduk. Allah'ıma şükürler ediyorum.Açıldığı gün bütün Müslüman alemininbayramıdır. Allah nasip ederseayın 24'ünde Cuma namazı orada kılınacak.Milletimize ve Müslüman aleminehayırlı olsun.Ayasofya'nınibadete açılması, bize devletgözüyle bakmayan içimizdeki ve dışımızdakihainlere karşı Türkiye'nin'ben devletim" demesidir, sağlambir cevaptır. Muhteşem bir olay.Danıştay çok doğru bir karar verdi.İbadete açılmasına çok memnunoldum. Türkiye Cumhuriyeti'nehayırlı uğurlu olsun.Ayasofya CamisiTürk milletinin emanetindedir.Küstah bir dille, "Türkler Ayasofya'yıibadete açmaya cesaret edemezler"diyen Yunanistan Başpiskoposu,bundan sonra ağır birmahcubiyet ve mağlubiyet travmasınagömülecek, nifak saçan ağzınıbıçak bile açamayacaktır.Ayasofya ibadete açıldı, Rabbim'ehamdolsun.Bizim gençliğimiz 'Zincirler kırılacak.Ayasofya açılacak' sloganlarını söyleyerekgeçti. Aslına rücu ettirilmiş olmasınınçok anlamlı olduğunu düşünüyorum.İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bololsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasınve bir mektep, bir medrese olsun.Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu.Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil.Hak yolda millete hizmettetarih yazanların Allah yüzlerini ak eylesin.Kutlu fethin en güzel hediyesi, Fatih'in emanetiAyasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması kararımilletimize ve İslam alemine hayırlı olsun.Ayasofya dirilişin sembolüdür, bizleri Osmanlı mirasındankoparmak isteyenlere verilmiş en güçlü cevaptır.Ayasofya'nın ibadete açılmasına sevinmek, bircamiye sevinmekten fazlasıdır. 1500 yıllık duruşun 86 yıllıktutsaklık zincirinin kırıldığı gün. Tarih kararı altın harflerleyazacak.Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfettiği Ayasofya'nın tekrar cami olarakibadete açılması milletimizin onlarca yıllık bir özlemini gidermiştir.Yüzyıllardır bir kültür mirası olarak koruduğumuzAyasofya'yı aynen korumaya devam edeceğiz.Ayasofya Hristiyanların ve bütün insanlarınziyaretine açık kalacak ve bu kimliğiylede varlığını sürdürecektir.SABAH