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‘Hür ve bağımsız ’nin başkaldırış sembolü oldu’

Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının sevinç ve gururunu yaşayan vatandaşlar: Güçlü liderimiz çıkıp ‘Ayasofya’yı açacağız’ dediğinde ‘açamazsın’ dediler. Müze olarak kalması içimizi acıtıyordu. Fethin sembolü Ayasofya için kararlı adım atan Başkan Erdoğan’a teşekkürler...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
‘Hür ve bağımsız Türkiye’nin başkaldırış sembolü oldu’
Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması kararı Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşa sevinç ve gururu bir arada yaşattı. SABAH muhabirleri kararın sokaktaki yansımalarını gözlemlemek için halkın nabzını tuttu.

TRABZON
Leyla Yavuz-Ev kadını: Çok sevindim. Ayasofya'nın cami vasfının iade edilmesi, benim için ibadethane olarak kullanımdan çok hür ve bağımsız Türkiye'nin başkaldırışının sembolü olması bakımından ayrı önem taşıyor. Çünkü Ayasofya fethin sembolüdür.
Aynur Özdemir-STK temsilcisi: Olması gereken buydu. İbadete açılması çok normal. Anormal olan ise yıllardır müzeye olmasıydı.

KANIMIZA DOKUNUYORDU

KAYSERİ
Serkan Şener-Taksici : Danıştay, milletçe arzu ettiğimiz bir karar verdi. Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasıdır. Müze olarak kalması içimizi acıtıyordu. Özellikle Yunanistan başta olmak üzere yabancı devletlerin Ayasofya ile ilgili ahkâm kesmesi kanımıza dokunuyordu. Şimdi hak yerini buldu.
Erhan Günbay-Lokantacı : Ayasofya'nın müze olarak kalmasını başta Yunanistan ve Hıristiyan alemi şiddetle istiyor. Çünkü hazmedemiyorlar. Oysaki Müslümanlar dünyanın birçok yerinde başta Kudüs olmak üzere zulüm altında. Oradaki Müslümanlara yapılanlara ses çıkarmayanlar konu Ayasofya olunca aslan kesiliyor. Halbuki Ayasofya Fatih Sultan Mehmet'in kılıç hakkıdır. İstanbul'un fethiyle birlikte Türk malı olmuştur. Danıştay'ın kararını doğru ve yerinde buluyorum. Cumhurbaşkanımızı bu kararın arkasında durdukları için kutluyorum.

DİYARBAKIR
Aydın Alpboğa-Esnaf: 86 yıl sonra Türkiye'de güçlü bir lider çıkıp Ayasofya'yı açacağım dediğinde, hem içeride hem dışarıdaki bazı kesimler, 'açamazsınız' dedi. Ama sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Ezan seslerini tüm dünya dinleyecek. İstanbul'a gittiğimde şükür namazı kılacağım. Bize bu gurur ve sevinci yaşatan devletimize teşekkürler.
Sedat Korkmaz-Serbest meslek : Tüm İslam aleminin hasreti sona erdi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

ELAZIĞ
Özgür Yıldırım-Serbest meslek : Ayasofya atalarımızın mirasıdır. Fethin sembolü olan Ayasofya'nın camiye dönüşme kararı beni mutlu etti. Bu miras bundan böyle hak ettiği değerle gelecek nesillere aktarılacak. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

TUNCELİ
Vural Berker : Fatih Sultan Mehmed'in vasiyeti ortada. Ülkemizin hükümranlık hakkını kullanarak Ayasofya'yı ibadete açmasını son derece olumlu buluyorum.
Fatih Tolga Tayyar : Ayasofya fethin sembolüdür. Tekrar ibadete açılması bizi mutlu etti. 'İslam başka dinlere hoşgörülü değil' diye yanlış anlaşılmasın.Tarih bilinci olan herkes buranın cami olması gerektiğini bilir.
Mehmet Nizamettin : Fatih Sultan Mehmet'in emaneti yeniden açılmış oldu.

'İÇ VE DIŞTAKİ HAİNLERE CEVAPTIR'

EDİRNE
Kenan Kayanoğlu-Esnaf : Yıllardır Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayalini kuruyorduk. Allah'ıma şükürler ediyorum. Açıldığı gün bütün Müslüman aleminin bayramıdır. Allah nasip ederse ayın 24'ünde Cuma namazı orada kılınacak. Milletimize ve Müslüman alemine hayırlı olsun.
Hakan Fındıklı-Esnaf : Ayasofya'nın ibadete açılması, bize devlet gözüyle bakmayan içimizdeki ve dışımızdaki hainlere karşı Türkiye'nin 'ben devletim" demesidir, sağlam bir cevaptır. Muhteşem bir olay.
Levent Yaçı-Esnaf : Danıştay çok doğru bir karar verdi. İbadete açılmasına çok memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun.



'CESARET EDEMEZLER' DİYENLER TRAVMADA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetindedir. Küstah bir dille, "Türkler Ayasofya'yı ibadete açmaya cesaret edemezler" diyen Yunanistan Başpiskoposu, bundan sonra ağır bir mahcubiyet ve mağlubiyet travmasına gömülecek, nifak saçan ağzını bıçak bile açamayacaktır.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: Ayasofya ibadete açıldı, Rabbim'e hamdolsun.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bizim gençliğimiz 'Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak' sloganlarını söyleyerek geçti. Aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep, bir medrese olsun.
Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç: Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu. Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz: Hak yolda millete hizmette tarih yazanların Allah yüzlerini ak eylesin.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Kutlu fethin en güzel hediyesi, Fatih'in emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması kararı milletimize ve İslam alemine hayırlı olsun.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Ayasofya dirilişin sembolüdür, bizleri Osmanlı mirasından koparmak isteyenlere verilmiş en güçlü cevaptır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Ayasofya'nın ibadete açılmasına sevinmek, bir camiye sevinmekten fazlasıdır. 1500 yıllık duruşun 86 yıllık tutsaklık zincirinin kırıldığı gün. Tarih kararı altın harflerle yazacak.
Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil: Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfettiği Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması milletimizin onlarca yıllık bir özlemini gidermiştir. Yüzyıllardır bir kültür mirası olarak koruduğumuz Ayasofya'yı aynen korumaya devam edeceğiz. Ayasofya Hristiyanların ve bütün insanların ziyaretine açık kalacak ve bu kimliğiyle de varlığını sürdürecektir.

Hüseyin KAÇAR/Özgür ÖZDEMİR-Ali ALTUNTAŞ/Şener ŞENTÜRK-Ercan TOPAÇ/SABAH

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