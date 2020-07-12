‘Hür ve bağımsız Türkiye’nin başkaldırış sembolü oldu’

Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması kararı Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşa sevinç ve gururu bir arada yaşattı. SABAH muhabirleri kararın sokaktaki yansımalarını gözlemlemek için halkın nabzını tuttu.
TRABZON
Leyla Yavuz-Ev kadını:
Çok sevindim. Ayasofya'nın cami vasfının iade edilmesi, benim için ibadethane olarak kullanımdan çok hür ve bağımsız Türkiye'nin başkaldırışının sembolü olması bakımından ayrı önem taşıyor. Çünkü Ayasofya fethin sembolüdür.
Aynur Özdemir-STK temsilcisi:
Olması gereken buydu. İbadete açılması çok normal. Anormal olan ise yıllardır müzeye olmasıydı.
KANIMIZA DOKUNUYORDU
KAYSERİ
Serkan Şener-Taksici :
Danıştay, milletçe
arzu ettiğimiz bir karar verdi. Ayasofya
Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasıdır. Müze
olarak kalması içimizi acıtıyordu. Özellikle
Yunanistan başta olmak üzere yabancı devletlerin
Ayasofya ile ilgili ahkâm kesmesi kanımıza
dokunuyordu. Şimdi hak yerini buldu.
Erhan Günbay-Lokantacı :
Ayasofya'nın
müze olarak kalmasını başta Yunanistan ve
Hıristiyan alemi şiddetle istiyor. Çünkü hazmedemiyorlar.
Oysaki Müslümanlar dünyanın
birçok yerinde başta Kudüs olmak üzere
zulüm altında. Oradaki Müslümanlara yapılanlara
ses çıkarmayanlar konu Ayasofya
olunca aslan kesiliyor. Halbuki
Ayasofya Fatih Sultan
Mehmet'in kılıç
hakkıdır.
İstanbul'un
fethiyle birlikte Türk malı olmuştur.
Danıştay'ın kararını doğru ve yerinde buluyorum.
Cumhurbaşkanımızı bu kararın arkasında
durdukları için kutluyorum.
DİYARBAKIR
Aydın Alpboğa-Esnaf:
86 yıl sonra
Türkiye'de güçlü bir lider çıkıp Ayasofya'yı
açacağım dediğinde, hem içeride hem dışarıdaki
bazı kesimler, 'açamazsınız' dedi. Ama
sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Ezan seslerini
tüm dünya dinleyecek. İstanbul'a gittiğimde
şükür namazı kılacağım. Bize bu gurur ve
sevinci yaşatan devletimize teşekkürler.
Sedat Korkmaz-Serbest meslek :
Tüm İslam aleminin hasreti sona erdi.
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.
ELAZIĞ
Özgür Yıldırım-Serbest meslek :
Ayasofya atalarımızın mirasıdır. Fethin sembolü
olan Ayasofya'nın camiye dönüşme
kararı beni mutlu etti. Bu miras bundan böyle
hak ettiği değerle gelecek nesillere aktarılacak.
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.
TUNCELİ
Vural Berker :
Fatih Sultan Mehmed'in
vasiyeti ortada. Ülkemizin hükümranlık hakkını
kullanarak Ayasofya'yı ibadete açmasını
son derece olumlu buluyorum.
Fatih Tolga Tayyar :
Ayasofya fethin
sembolüdür. Tekrar ibadete açılması
bizi mutlu etti. 'İslam başka dinlere hoşgörülü
değil' diye yanlış anlaşılmasın.Tarih bilinci
olan herkes buranın cami olması gerektiğini
bilir.
Mehmet Nizamettin :
Fatih Sultan
Mehmet'in emaneti yeniden açılmış oldu.
'İÇ VE DIŞTAKİ HAİNLERE CEVAPTIR'
EDİRNE
Kenan Kayanoğlu-Esnaf :
Yıllardır
Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayalini
kuruyorduk. Allah'ıma şükürler ediyorum.
Açıldığı gün bütün Müslüman aleminin
bayramıdır. Allah nasip ederse
ayın 24'ünde Cuma namazı orada kılınacak.
Milletimize ve Müslüman alemine
hayırlı olsun.
Hakan Fındıklı-Esnaf :
Ayasofya'nın
ibadete açılması, bize devlet
gözüyle bakmayan içimizdeki ve dışımızdaki
hainlere karşı Türkiye'nin
'ben devletim" demesidir, sağlam
bir cevaptır. Muhteşem bir olay.
Levent Yaçı-Esnaf :
Danıştay çok doğru bir karar verdi.
İbadete açılmasına çok memnun
oldum. Türkiye Cumhuriyeti'ne
hayırlı uğurlu olsun.
'CESARET EDEMEZLER' DİYENLER TRAVMADA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Ayasofya Camisi
Türk milletinin emanetindedir.
Küstah bir dille, "Türkler Ayasofya'yı
ibadete açmaya cesaret edemezler"
diyen Yunanistan Başpiskoposu,
bundan sonra ağır bir
mahcubiyet ve mağlubiyet travmasına
gömülecek, nifak saçan ağzını
bıçak bile açamayacaktır.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım:
Ayasofya ibadete açıldı, Rabbim'e
hamdolsun.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:
Bizim gençliğimiz 'Zincirler kırılacak.
Ayasofya açılacak' sloganlarını söyleyerek
geçti. Aslına rücu ettirilmiş olmasının
çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.
İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol
olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın
ve bir mektep, bir medrese olsun.
Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç:
Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu.
Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz:
Hak yolda millete hizmette
tarih yazanların Allah yüzlerini ak eylesin.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:
Kutlu fethin en güzel hediyesi, Fatih'in emaneti
Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması kararı
milletimize ve İslam alemine hayırlı olsun.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:
Ayasofya dirilişin sembolüdür, bizleri Osmanlı mirasından
koparmak isteyenlere verilmiş en güçlü cevaptır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl:
Ayasofya'nın ibadete açılmasına sevinmek, bir
camiye sevinmekten fazlasıdır. 1500 yıllık duruşun 86 yıllık
tutsaklık zincirinin kırıldığı gün. Tarih kararı altın harflerle
yazacak.
Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil:
Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfettiği Ayasofya'nın tekrar cami olarak
ibadete açılması milletimizin onlarca yıllık bir özlemini gidermiştir.
Yüzyıllardır bir kültür mirası olarak koruduğumuz
Ayasofya'yı aynen korumaya devam edeceğiz.
Ayasofya Hristiyanların ve bütün insanların
ziyaretine açık kalacak ve bu kimliğiyle
de varlığını sürdürecektir.
Hüseyin KAÇAR/Özgür ÖZDEMİR-Ali ALTUNTAŞ/Şener ŞENTÜRK-Ercan TOPAÇ/
SABAH