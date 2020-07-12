Oda TV’den Ayasofya provokasyonu!

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi iptal ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağına dair kararnameyi imzaladı.

Ayasofya Camii 24 Temmuz'da ise tamamen ibadete açılacak.

MERCAN DEDE ÖZGÜRLÜK MESELESİYMİŞ GİBİ SUNDU

Ancak Ayasofya Camii üzerinden provokasyon yapmak isteyen kimi çevreler çalışmaya başladı. Müzisyen Mercan Dede Ayasofya ile ilgili bir tweet attı ve şunları söyledi: "30 yıl boyunca baş örtüsü yasağının karşısında durdum. Bir insanın başını zorla açtırmakla, zorla kapattırmanın insanlık onur ve özgürlüğünü hiçe sayan aynı kötülüğün iki yüzü olduğuna inandım. Şimdi Cami konumundaki Ayasofya'da aynı özgürlük devam mı edecek, yoksa ziyarete gelen bayanlara baş örtme mecburiyeti mi getirilecek"

ODA TV AYASOFYA ÜZERİNDEN PROVOKASYON PEŞİNDE!

Bilindiği üzere, Türkiye'de kiliseden camiye çevrilen diğer ibadethanelerde de yabancı kadın turistler başlarını örterek ve ayakkabılarını çıkararak camiyi ziyaret ediyor. Hiç kimse bunu problem yapmıyor.

ODA TV'nin Mercan Dede üzerinden sanki ortaya özgürlük ihlali ortaya çıkacakmış gibi algı operasyonuna girişmesi dikkat çekti.