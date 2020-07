Oğlumun şehadeti bizim gururumuz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesinin acısı, aradan geçen 4 yıla rağmen tazeliğini koruyor. Baysan'ın babası Ramazan Baysan, "Oğlumun bize gurur veren şehitliğinin üzerinden 4 yıl geçti ama çok zor, acısını çeken bilir. Günlerin geçmesi acısını azaltmıyor. Aksine daha özlemli oluyor. Bizler çocuklarımızın hasretiyle, torunlar babalarının hasretleriyle günler geçip gidiyor" dedi.Oğlunun acısını asla unutamayacaklarına değinen Baysan, şöyle konuştu: "Evlat acısı öyle bir şey ki aslında bakıldığı zaman mutluyuz, bir gurur kaynağı ama çocuklar anne babalarının bir yarası. Geçen zaman pek bir şey unutturmuyor. Attığım her adımda 4 sene geçmesine rağmen çok zor geliyor. Nereye gidersem gideyim onun hatırası, gölgesi benimle beraber. Zaman acıları çözer diyorlar ama bazı acılar çözülmüyor." Baysan, "Evlatlarımızın, torunlarımızın katilleri gerçek cezayı aldıkları zaman ben o zaman teselli bulabilirim. Bu şekilde şehit olması bizim acımızı birazda olsa yatıştırıyor. İhanet eden birisi olarak anılsaydı ben çoktan ölürdüm. Hain cümlesiyle anılmak apayrı bir şey, Allah korusun" diye konuştu.Anne Hanife Baysan da çocuğuna doyamadığını ve acısının asla dinmediğini gözyaşlarıyla anlatarak "Her geçen gün çocuğum burnuma daha çok koyuyor. Ben kendim hasta oldukça seviniyorum. Belki ölürüm de oğluma yakınlaşırım diye düşünüyorum. Ölümden korkmuyorum sırf gideceğim, onu göreceğim diye. Her geçen gün daha çok acı veriyor bana" ifadelerini kullandı. Oğlunun çok vefalı ve çalışkan olduğunu vurgulayan anne Baysan, şunları kaydetti: "Hep alnımız dik geziyoruz. Böyle olma- saydı da diyoruz. Çocuğumla gurur duyuyorum. Şerefli bir ölüm aldı. Şehit deniyor ona, hain deselerdi kahrolurduk. Eşim çocuklarımıza örnek olmak istedi hep. Çocuklarımız da babayı örnek aldılar. O yönden içim rahat." AA