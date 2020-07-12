Şehitler anısına 15 Temmuz Mehteri

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitleri anısına bir video hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu "Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..." notunu düşerek Twitter hesabından paylaştı. Eserin tanıtım videosunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/ Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" dizelerini seslendirdi. Ayasofya Meydanı'nda çekilen 15 Temmuz Mehteri'nin klibinde ise FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşanan gelişmeler, darbe girişimini engelleyebilmek için sokaklara çıkan vatandaşların verdiği mücadelenin görüntüleri yer alıyor. ANKARA