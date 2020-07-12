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’de dağ keçileri avlanmaktan kurtuldu

EVRİN GÜVENDİK
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Tunceli’de dağ keçileri avlanmaktan kurtuldu
Avukatlar ve barolarla ilgili yasa teklifi nedeniyle yoğun mesai yapan TBMM Genel Kurulu'nda dün Tunceli'deki dağ keçilerinin avlanması gündeme geldi. CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri Alevi inancında kutsal olduğunu belirterek Tunceli'de dağ keçilerinin avlanmasını eleştirdi. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, "Tunceli'de 'av turizmi' adı altında nesli tükenmekte olan ve bölge halkı tarafından kutsal bir değer olarak kabul edilen dağ keçilerinden 17 tanesinin, ihaleyle, avcılar tarafından katledilmesinin önü açılmaktadır" dedi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuyla ilgili Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı arayıp keçilerin avlanmamasını istediğini belirterek, "Valimiz kendisi göreve başlamadan evvel İl Av Komisyonu'nun böyle bir karar verdiğini ifade etti. Ben de dedim ki; yaşasın bu 17 keçi, neyse bunun yolunu bulalım, keçileri avlayamayalım" dedi. Bunun üzerine Tunceli Valiliği, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından rapor hazırlanmasının uygun görüldüğünü belirterek ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

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Tunceli’de dağ keçileri avlanmaktan kurtuldu
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