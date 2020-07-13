Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ saldırısında 7 polis öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyelerinin, Taliban militanlarının da desteğiyle Badahşan'ın Argençhava ilçesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını ifade eden Nazari, çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Taliban ise yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.