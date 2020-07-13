Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki! "Karşılıksız kalmayacak"

'den 'ın saldırısına ! "Karşılıksız kalmayacak"

Sözcüsü Ömer Çelik, 'ın Azerbaycan'a saldırısına gösterdi. Çelik yaptığı açıklamasında;"Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan’ın Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz " dedi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 13:02 Son Güncelleme: 13.7.2020 13:21 ABONE OL
AK Parti'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki! Karşılıksız kalmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamasında;"Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın #Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz " dedi.

'KARŞILIKSIZ KALMAYACAĞINDAN EMİN OLSUN'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan sert uyarı: Ermenistan aklını başına toplasın! Azerbaycan'ın yanındayız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki! "Karşılıksız kalmayacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA