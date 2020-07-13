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Çaresiz kalan örgüt kazaları bile üstlendi

Yediği darbeyle eylem yapamaz hale gelen terör örgütü ’nın bu yıl üstlendiği 420 olaydan 214’ünün hiç gerçekleşmediği, 181 olayın ise doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Çaresiz kalan örgüt kazaları bile üstlendi
PKK/KCK, örgütte yaşanan moral ve motivasyon eksikliğini asılsız eylemleri üstlenerek engellemeye çalışıyor. Sınırlarda ve sınır ötesinde gerek Suriye'de gerek Irak'ın kuzeyinde, güvenlik güçlerinin etkinliğinin artması terörist unsurların yurt içi ve dışı bağlantısının kesilmesini sağlarken, örgütün İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sızma girişimlerini de engelledi. Eylem yapamayan terör örgütü, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak, örgüt mensuplarının moral/motivasyonunu yükseltmek, kitle desteğini tekrar kazanmak amacıyla alternatif eylem arayışlarına yöneldi. Terör örgüt yöneticilerinin orman yakma, araç/fabrika kundaklama, otobüs/metrobüs yakma eylem talimatları verdiği yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıdı. Terör örgütünün eylemsel başarısızlığını ve zayıflığını sona erdirmek/perdelemek, yaşandığı kadro sıkıntısını yeni katılımlarla takviye edebilmek için son dönemde Türkiye'de ihmal, tedbirsizlik ve doğal yollarla meydana gelen orman yangınları, fabrika ve araç yangınlarının örgütün paravan yapılanmaları tarafından üstlenilmesinde artış oldu. Maskesi güvenlik güçlerinin tespitleriyle düşürülen PKK/KCK'nın bu yıl üstlendiği 420 olayın 214'ünün hiç gerçekleşmediği, 181 olayın ise doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Tespitlerde sadece 17 olayın örgüt tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Eylemlere karıştığı tespit edilen 26 kişi de gözaltına alındı, 8 olayın ise tespit çalışmaları sürüyor.

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Çaresiz kalan örgüt kazaları bile üstlendi
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