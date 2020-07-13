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Diyanet'ten hac erteleme ve iptaline yönelik bilgilendirme videosu

Diyanet İşleri Başkanlığının hesaplarından paylaşılan videoda, bu yıl kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının, 2021 için erteleme ve vazgeçme haklarını nasıl kullanacaklarına dair detaylı bilgiler yer alıyor.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 15:47 ABONE OL
Diyanet'ten hac erteleme ve iptaline yönelik bilgilendirme videosu

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2021 için hac ziyareti erteleme ya da iptaline ilişkin bilgilendirme videosu yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bu yıl hacı adayı kabul etmeyeceği hatırlatıldı.

Bu nedenle bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarına gelecek yıl için erteleme ya da iptal hakkı tanındığı belirtilen videoda, bu hakkın 2021'de nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgilere yer verildi.

Videoya Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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Diyanet'ten hac erteleme ve iptaline yönelik bilgilendirme videosu
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