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Elazığ'da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, geçirdi

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Tunceli il Başkanı Fatih Tek'inde aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 09:56 Son Güncelleme: 13.7.2020 09:57 ABONE OL
Elazığ'da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, kaza geçirdi

Kaza, gece Elazığ ile Tunceli Çemişgezek yolu Hıdırbaba Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari bir taksi ile aynı istikamette seyir halinde olan Fatih Tek yönetimindeki 06 BUV 812 plakalı araçların sürtünmesi sonrası kaza meydana geldi. Kazada araç sürücülerinden AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'inde aralarında olduğu 3 kişi hafif yaralandı. Kontrol amaçlı Medical Park Elazığ Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Elazığ'da, AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek, kaza geçirdi
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