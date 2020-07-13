Erzurum’da 2 PKK’lı yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı timleri, Şenkaya kırsalında biri gri listede aranan 2 PKK'lı terörist sağ olarak yakaladı. Önceki gün bölgede yapılan operasyonda gri listede 500 bin lira ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu ölü olarak ele geçirilmiş, 2 örgüt üyesi ise kaçmıştı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince dün yürütülen operasyonda, saat 09.00 sıralarında sık ormanlık içerisinde yapılan aramada Deniz kod Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar saklandıkları sığınak içerisinde kıskıvrak yakalandı. Teröristlerden Adem Çallar'ın gri listede arandığı belirlendi. Sığınakta yapılan aramada 1 M-16, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 4 el bombası ele geçirildi.