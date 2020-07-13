“İlk ameliyatımdan çıktığımda ‘Devletimiz ne oldu?’ diye sordum”

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Köprü'de ağır yaralanan, sağlığına kavuşmak için 20'yi aşkın ameliyat geçiren Levent Deveci, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Deveci "Uyuyan kızımın kulağına "Ben şehit olmaya gidiyorum, şehit olursam beni anlayacağını düşünüyorum." dedim ve evden çıktım. Köprüyü işgal komutanı Ahmet Taştan'a sivil halkı öldürdüklerini er ya da geç teslim olacaklarını söyledim. Arkadan 'Allah' diye bir ses duyunca döndüğümde 2 kişinin vurulduğunu gördüm. Ben de onları görünce 'Allahu Ekber' dedim ve uçtum, her yer karardı. İlk ameliyatım 22 saat sürdü. Çıktığımda narkozlu haldeyken 'Devletimiz ne oldu?' diye sormuşum. 15 Temmuz Türkiye için bir milattı" dedi