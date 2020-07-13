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Sesli ve Hangileridir? Türkçede Ünlü ve Nelerdir?

Türkçe, Ural Altay dil ailesine mensuptur. Kelimeler yazıldığı gibi okunma özelliğine sahiptir. Türkçe alfabesinde 29 harf bulunmaktadır. Bu harfler arasında ve yer almaktadır. Sesli harfler aynı zamanda olarak adlandırılır. Ünlü harfler 8 tanedir ve ses tellerimizin titreşimi ile oluşturduğumuz harflerdir. Sessiz harfler diğer bir adı ile ise 21 tanedir. Ünsüz harfler dudaktan, burundan, gırtlaktan çıkarttığımız harflere denir. Sesli harfler ve sessiz harfler hangileri sorusunun cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte Türkçede yer alan sesli ve sessiz harflerin tam listesi!

Giriş Tarihi: 13.7.2020 13:51 Son Güncelleme: 13.7.2020 13:51 ABONE OL
Sesli ve Sessiz Harfler Hangileridir? Türkçede Ünlü ve Ünsüz Harfler Nelerdir?

Ural Altay dil ailesine mensup olan Türkçede kelimeler yazıldığı gibi okunma özelliğine sahiptir. 29 harften oluşan alfabenin 8 tanesi sesli, 28 tanesi ise sessiz harflerden oluşur. Sesli harfler ve sessiz harfler özellikle ilkokul öğrencileri tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Sesli harfler diğer bir ismi ile ünlü harfler ve sessiz harfler diğer adı ile ünsüz harfler tablosu ile ezber yapmak isteyenler doğru yerdeler. Türkçede yer alan 29 harf içerisinde 8 adet sesli, 21 adet sessiz harfler tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte ünlü harfler ve ünsüz harfler

Sesli Harfler Nelerdir?

Sesli harfler listesi alfabeyi yeni öğrenen öğrenciler tarafından çalışılan ve merak edilen konulardan birisidir. Öğretmenler tarafından öğrencilere verilen ödevler arasında da yer alır. 8 adet olan sesli harfler ses tellerimizin titreşimi ile oluşturduğumuz harflerdir. Bir diğer ismi ise ünlü harfler olarak adlandırılır. Ünlü harfler hangileri diye düşünerek kararsız kalanlar veya sesli harfler tablosu ile ezber yapmak isteyenler ayrıntıları inceleyebilirler.

Ünlü (Sesli) Harfler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Kalın Ünlüler: a, ı, o, u

İnce Ünlüler: e, i, ö, ü

Sessiz Harfler Nelerdir?

Sessiz harfleri bir diğer ismi ile ünsüz harfler olarak adlandırılır. Alfabede yer alan 29 harfin 21 tanesi ünsüz harflerdir. Ünsüz harfler dudaktan, burundan, gırtlaktan çıkarttığımız harflere denir. Sessiz harfler hangileridir sorusunun cevabına aşağıda yer alan tabloda ayrıntıları ile ulaşabilirsiniz.

Ünsüz (Sessiz) Harfler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Sert Ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t

Yumuşak Ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

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Sesli ve Sessiz Harfler Hangileridir? Türkçede Ünlü ve Ünsüz Harfler Nelerdir?
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