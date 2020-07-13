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: Adalet Bakanı Gül'den darbe girişimi davaları ile ilgili önemli açıklama

: Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, "Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:52 Son Güncelleme: 13.7.2020 15:50 ABONE OL
Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den darbe girişimi davaları ile ilgili önemli açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir" dedi.

Bakan Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan 4'ncü Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.

Abdülhamit Gül, "Kalkışmanın asli failleri FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yoluna hızla ilerlemektedir. Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmıştır. Bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir. Örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar daha geniş bir zeminde ve ülke genelinde devam etmektedir" diye konuştu.

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Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den darbe girişimi davaları ile ilgili önemli açıklama
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