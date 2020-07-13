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Son dakika: Ağrı'da terör operasyonu! 'li belediye başkanı ve eski 3 yönetici de gözaltında...

Son dakika haberi: Ağrı'da yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın yanı sıra Diyadin Belediyesinin 3 eski yöneticisi de yakalandı. Soruşturma çerçevesinde polislerce Diyadin Belediyesi'nde arama gerçekleştirildi.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:23 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika: Ağrı'da terör operasyonu! HDP'li belediye başkanı ve eski 3 yönetici de gözaltında...

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Diyadin Belediye Başkanı Yaşar'ın yanı sıra bazı eski Diyadin Belediyesi çalışanlarının da terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ölen terör örgütü mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan'ı Diyadin'de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u Düzce'de yakaladı.

Zanlılardan Yaşar, Bozkurt ve Alpaslan "terör örgüt üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Arslan ise "terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Diyadin Belediyesinde de polislerce arama gerçekleştirildi.

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Son dakika: Ağrı'da terör operasyonu! HDP'li belediye başkanı ve eski 3 yönetici de gözaltında...
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